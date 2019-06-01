2019/06/01 | 11:22

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آبل تطلق الجيل الجديد من "آيبود تاتش"

السبت

01

حزيران

2019 :

11:18 am

16

أعلنت شركة "آبل" عن إطلاقها لمشغّل الوسائط "آيبود تاتش" الجديد،

الذي يمتاز بدعمه الألعاب وتطبيقات الواقع المعزز، ليكون الجيل السابع

من الجهاز، بعد أن كانت قد أطلقت الجيل السادس منه منتصف شهر تموز

2015.ويمتاز الجهاز الجديد تحسينات على استهلاك الطاقة، والقدرات،

والاتصال، بالإضافة إلى دعمه مكالمات فايس تايم الجماعية حتى 32

شخصًا؛ كذلك يعمل مشغّل الوسائط "آيبود تاتش" بمعالج "أي10 فيوجن"،

الّذي يجلب تحسينات على الأداء في الألعاب، ويدعم تقنيّة الواقع

المعزّز.ويشتمل على شاشة "ريتنا" قياس 4 بوصات بدقة وضوح 1136×640 بيكسل،

وكاميرا مزودة بمستشعر بدقة 8 ميغابيكسل، وهو يعمل بمنظومة "آي أو إس

12"، ويدعم تقنّية "بلوتوث 4.1" والشبكة اللّاسلكيّة " أي

سي-لان".ويبلغ وزن الجهاز 90 غراما، ولا يتعدى سُمكه ستة ملمترات، ويتوفر بسعر

199 دولارا للإصدار المزود بذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايتا، و399

دولارا للإصدار المزود بذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا.وأوضحت الشركة الأميركية أن مشغل الوسائط الجديد ينبض بداخله معالج أي

10 فيوجن،ويعمل آيبود توتش الجديد بنظام التشغيل أي أو أس 12، ويدعم تقنية

البلوتوث 4.1 والشبكة اللاسلكية.يُشار إلى أن "آيبود تتش" يستهدف المستخدمين الباحثين عن جهاز مستقل

لتشغيل الصوتيات والمرئيات يمكن تقديمه للأطفال الذين ليسوا في عمر

يمكنهم معه اقتناء هاتف ذكي.



كما يمكن استخدامه كجهاز تحكم عن بعد

بمكبرات الصوت المتصلة بالإنترنت.

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