مكتب نائب محافظ كربلاء يعلن تغيير اسعار وجدول عمل المولدات الاهلية بالمحافظة لشهر حزيران الجاري

2019/06/01 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب النائب الاول لمحافظ كربلاء المقدسة جاسم الفتلاوي، السبت، عن تغيير اسعار وجدول عمل المولدات الاهلية بالمحافظة، نزولا عند رغبة اهالي كربلاء.وقال مكتب الفتلاوي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "لكثرة المناشدات التي وصلت للنائب الاول لمحافظ كربلاء المقدسة جاسم الفتلاوي ونزولا عند رغبة اهالي كربلاء الكرام لتغيير جدول عمل المولدات الاهلية لشهر حزيران".

واضاف البيان، انه "قرر الفتلاوي وبالتداول مع أعضاء اللجنة، تغيير الجدول ليكون ستة ساعات للتشغيل العادي بسعر 6000 للأمبير الواحد فيما يكون 12000 دينار للخط الذهبي".واشار البيان، ان "هناك لجان متابعة مشكلة في كل وحدة ادارية تتولى استلام الشكاوى من المواطنين ومعالجتها لذا نهيب بالمواطنين الكرام في حال حصول اي مخالفة تسجيل شكوى لدى هذه اللجان".

وكانت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء حدّدت يوم امس الجمعة، ساعات تشغيل وسعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية في المحافظة خلال شهر حزيران الجاري ليكون بتكلفة (8.000) للأمبير الواحد بعد ما كان (6.000) للشهر الماضي.

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