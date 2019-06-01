2019/06/01 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على قاتل ومتهمين بترويج المواد المخدرة ‏في مناطق متفرقة من العاصمة.‏ وذكر بيان للقيادة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان ”القوات الأمنية في قيادة العمليات تمكنت ‏من القاء القبض على قاتل ضمن منطقة الغدير، واعتقال ثلاثة متهمين اخرين بترويج المواد ‏المخدرة اثنان منهما في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تلقي القبض على قاتل ومتهمين بترويج المواد المخدرة ‏ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تلقي القبض على قاتل ومتهمين بترويج المواد المخدرة ‏) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تلقي القبض على قاتل ومتهمين بترويج المواد المخدرة ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).