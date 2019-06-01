هشام السهيل : الموقف العراقي من ازمة المنطقة تعبير واضح عن سياسة العراق المتوازنة

2019/06/01 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة وطن هشام السهيل ان ” المنطقة تمر بمفترق طرق خطير يتطلب مواقف سياسية متزنة وهادئة دون تصعيد “.وقال السهيل ان ” العراق اوضح ومنذ بداية الازمة الراهنة بين ايران والولايات المتحدة عن سياسته المستقلة المتوازنة البعيدة عن اي تصعيد وميل لهذا الطرف او ذاك ” مبينا فهو يقف ضد […]

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