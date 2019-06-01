كردستان تعلن فتح مقابر السماوة الجماعية للضحايا الكرد منتصف الشهر الحالي

2019/06/01 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ستبدأ في منتصف شهر حزيران الجاري أعمال فتح المقابر الجماعية الثلاث للضحايا الكرد المكتشفة في السماوة، والتي تعود إلى حقبة النظام البعثي.

وصرح مدير

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