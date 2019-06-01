العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

2019/06/01 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط، ثامر الغضبان، إن العراق رفع حالة الطوارئ التي كانت معلنة في حقل مجنون النفطي في جنوب البلاد بسبب السيول.

وقال الغضبان في بيان

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