2019/06/01 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سكاي برس

خطط صدام حسين لاستخدام هذا السلاح في الحرب مع إيران ومن أجل احتلال الكويت، وكان العراق بفضل هذا السلاح سيصبح قوة فضائية عظمى.

وذكرت وسائل اعلام محلية، ان مشروع مدفع بابل أحد أقوى وأفضل الأسلحة العراقية المحلية الصنع في التاريخ، وأقوى مدفع في تاريخ البشرية.

كانت حكومة البعث في الع...

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