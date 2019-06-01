السمنة تتسبب بـ100 حالة سرطان يوميا في هذا البلد

2019/06/01 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة أن أمراض السرطان الناجمة عن السمنة ستزيد بنسبة 62 في المئة بحلول نهاية العقد المقبل، لتصبح بذلك مثل التدخين.

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