عضو عن تحالف الفتح:دور العراق ايجابي في إنهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية

2019/06/01 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عضو تحالف الفتح نسيم عبدالله، ان يكون للعراق دور ايجابي في انهاء الازمة المندلعة بين امريكا وايران، وكذلك مع باقي ازمات المنطقة.وقال عبدالله لـ “العهد نيوز، اليوم السبت، ان “العراق نقطة تحول وقطب أساسي لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة”.واضاف، انه “منذ بدايات تسنم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء، أعطى موضوع

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