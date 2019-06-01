قوباد طالباني: الاتحاد الوطني الكردستاني بحاجة لسياسة ذكية تنقل كردستان إلى بر الأمان

2019/06/01 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان السابق قوباد طالباني حاجة الاتحاد الوطني الكردستاني إلى عقد مؤتمر الحزب بأقرب وقت من أجل “تجديد وتقوية الاتحاد، والعودة للمبادئ التي أسس عليها، وإعادة وضع سياسة ذكية قادرة على الانتقال بكردستان إلى بر الأمان”.وقال في مقطع فيديو بمناسبة الذكرى السنوية الـ44 لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني: “ليس خافياً أن […]

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