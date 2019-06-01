نزوح أكثر من 90 ألف شخص من طرابلس جراء القتال

2019/06/01 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 90 ألف شخص غادروا العاصمة الليبية طرابلس بسبب الأعمال القتالية المستمرة على مشارف المدينة.وفي مؤتمر صحفي، قال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “أبلغنا زملاؤنا في المجال الإنساني أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس […]

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