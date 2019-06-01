الدفاع المدني تنشر تعليمات السلامة الخاصة بعيد الفطر المبارك

2019/06/01 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم السبت، تعليمات السلامة الخاصة بعيد الفطر للمناطق الترفيهية ومدن الالعاب.وذكر بيان للمديرية وتلقته وكالة صدى، ان “من متطلبات الوقاية والسلامة للمناطق الترفيهية ومدن الالعاب ضرورة الادامة والصيانة الدورية لكافة المعدات والالعاب الخاصة بمدن الالعاب، وضرورة وجود مختصين فنين للالعاب ذات البرمجة الالكترونية للتدخل الفوري اثناء حدوث اي خلل

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