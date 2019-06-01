نائبة: منع قرار وزاري من قبل الحشد الشعبي مخالف للدستور

2019/06/01 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانتقدت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود تدخل الحشد الشعبي في تنفيذ قرار لوزير التعليم العالي قصي السهيل بتغيير رئيس جامعة كركوك، مؤكدة ان هذا التدخل مخالفة صريحة لاحكام المادة 9 من الدستور التي تمنع تدخل القوات المسلحة في الامور السياسية خاصة الحكومية والمدنية، داعيا رئيس الجمهورية باعتباره حامي للدستور ورئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة التدخل السريع في هذا الامر ومنع اي تدخل من قبل الجيش في القرارات الحكومية والادارية.

وقالت محمود في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الجميع يعلم ان الحشد الشعبي جزء من الجيش العراقي وفق القانون الذي صدر من قبل مجلس النواب في الدورة السابقة لذلك فان تدخله في منع تنفيذ قرار وزاري يعد جريمة صريحة”.

واضافت الى ان “الحشد انشئ في ظروف استثائية لمواجهة خطر داعش وبانتهاء هذا الظرف تنتهي الحاجة لهذه القوة ويجب العودة الى الظرف العادي، ناهيك ان المادة 9 من الدستور اشترطت ان يتكون الجيش العراقي من مكونات الشعب بما يراعي توازنها اي ان يكون لكل مكون نسبة من الجيش تساوي نسبتها من الشعب والمعلوم ان 90 بالمئة من منتسبي الحشد من مكون معين وذلك يخل بالتوازن المطلوب في المحافظة”.

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