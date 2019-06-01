اليوم.. بارزاني يرأس إجتماعاً للديمقراطي لبحث ملفي تشكيل الحكومة وكركوك

2019/06/01 | 11:37

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بغداد اليوم - اربيل

تعقد قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة زعيم الحزب مسعود بارزاني، السبت، 01 حزيران، 2019، اجتماعاً في اربيل لبحث خطوات تشكيل حكومة الاقليم الجديدة والتطورات الامنية الأخيرة في كركوك.ويعد الاجتماع هو الأول الذي يعقده الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، منذ أن اختار البرلمان نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم.وقال مصدر كردي سياسي لـ(بغداد اليوم) إن، "قيادة الحزب الديمقراطي ستعقد اليوم اجتماعاً لبحث ملف تشكيل الحكومة واليمين للرئيس المنتخب فضلاً عن آخر التطورات الامنية في كركوك وخانقين وما حولهما".وبين أنه، "من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب للإقليم نيجيرفان بارزاني اليمين في 10 من الشهر الجاري في مراسيم يتوقع أن يحضرها الكثير من المسؤولين الدوليين".وكان برلمان اقليم كردستان قد انتخب، الثلاثاء (28 أيار 2019) نيجرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان بعد عقده جلسة للتصويت تضمنت ترشيح 4 شخصيات.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البرلمان صوت على انتخاب نيجرفان بارزاني، رئيسا للإقليم، بحصوله على 68 صوتاً من الحاضرين البالغ عددهم 81.قبيل ذلك، عقد برلمان الإقليم، جلسة التصويت على انتخاب رئيس الإقليم، بمقاطعة كتل الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وكتلة الجيل الجديد، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي قرر مقاطعتها بشكل مفاجئ رغم وجود اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم.وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني، إن "حزبه قرر فسخ الاتفاق مع الحزب الديمقراطي ومقاطعة الجلسة" دون ان يوضح الاسباب.قبلها اشترط الاتحاد الوطني، حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني لقضية محافظ كركوك قبل دعم انتخاب نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم وذلك في اجتماع عقده سبق عقد جلسة البرلمان، وفقاً لما ذكره مراسل بغداد اليوم.

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