2019/06/01 | 11:37

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كشف نتائج عمل المركز الرباعي في محاربة الارهاب والعراق يثني على دور روسيا وايران

بغداد/...اشادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، السبت، بعمل مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم العراق وسوريا وايران وروسيا فيما اشارت الى ان المركز تلقى طلبات دول بالانضمام إليه.

وكشف مدير الاستخبارات العسكرية، اللواء الركن سعد مزهر العلاق، في بيان، عن "رغبة بعض الدول للانضمام إلى مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وإيران وسوريا والذي يرأسه مدير الاستخبارات العسكرية العراقية".

ولفت البيان، الى ان ذلك "جاء خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المركز في مقر مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة جميع دول المركز".

وأشار الى ان "مدير الاستخبارات العسكرية، استعرض بالأرقام والإحصائيات الإنجازات التي حققها المركز منذ تأسيسه عام 2015 ولغاية الآن"، مشيدا بـ"روح التعاون المثالية للدول المشاركة فيه ومثنيا على الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للمركز".

وعبر العلاق عن "أهمية المركز وما قدمه من معلومات مهمة عن العصابات الإرهابية في العراق وسوريا، والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق النصر بالعراق، وتقويض نشاط تلك العصابات في سوريا، من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات السورية والروسية".

ونبه الى "الظروف الصعبة التي عمل بها المركز وإصرار الجميع على النجاح في المهمة التي تأسس من أجلها".

واردف: "اليوم نحصد ثمرة جهودنا وبدأت دول أخرى تسعى للانضمام إلى المركز، إيمانا منها بدوره الكبير في خدمة السلم المجتمعي العالمي وقيامه بتدمير القواعد والمنطلقات الأساسية لعصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان، الى أن "وفود دول المركز، قامت بزيارة المعرض الدائم لوثائق وأسلحة ومعدات عصابات داعش الإرهابية في مقر المديرية، حيث اطلعت الوفود على محتويات المعرض المهمة وأبدت إعجابها به، وتم عرض فيلم يوثق الجرائم البشعة لتلك العصابات يقابلها البطولات التي جسدتها قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".انتهى 1

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