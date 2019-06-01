العثور على أقدم حالة للعدوى الطفيلية بالعالم

2019/06/01 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر علماء الآثار على أول دليل لوجود طفيليات المعدة البشرية في قرية ما قبل التاريخ في تركيا.وعُثر على بيوض مجهرية من دودة طفيلية معوية في براز وعينات من التربة محفوظة، عمرها 9 آلاف عام.ويعتقد علماء الآثار أن حالات الإصابة بالأمراض الطفيلية ازدادت مع كثافة تجمعات الصيادين المتجولين، الذين كانوا […]

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