2019/06/01 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قتل 12 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.وقال رئيس الشرطة المحلية، جيم سيرفيرا: “يوجد لدينا أيضا 4 مصابين جدد يتلقوا علاجا في المستشفى.كما تتوفر لدينا معلومات أن عددا من المصابين يصلون إلى المستشفى بأنفسهم”.وأفاد بأن 4 شرطيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 12 شخصا بإطلاق نار في الولايات المتحدة وكالة خطوة برس.

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