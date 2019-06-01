صدمة لعشاق بلاكبيري خدمة بي بي إم لفظت أنفاسها الأخيرة

2019/06/01 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الجمعة آخر يوم لاستخدام خدمة الرسائل المجانية “بي بي إم”، الخاصة بهواتف “بلاكبيري”، على كافة أنظمة التشغيل.ويعد برنامج التراسل الفوري بي بي إم BBM، أول برامج التراسل الفوري عبر الهواتف، وكان حصرا لهواتف “بلاكبيري” قبل أن يتاح على الهواتف الأخرى.ولم يصمد البرنامج الذي انطلق عام 2005 كثيرا، أمام التوسع الهائل والتطور الكبير في برامج

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