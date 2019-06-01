الكويت تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

2019/06/01 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تولت الكويت، السبت، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر حزيران لتكون المرة الثالثة التي تترأس فيها الهيئة الأممية في تاريخها والمرة الثانية خلال عضويتها الحالية في المجلس للفترة 2018 – 2019.وذكر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس الأمن تعد محطة هامة في تاريخ ديبلوماسية الكويت […]

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