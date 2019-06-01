توتنهام يخطط لضم دراكسلر

2019/06/01 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يخطط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لضم الألماني جوليان دراكسلر، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وشارك دراكسلر مع سان جيرمان هذا الموسم في 46 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 أخرى، وسينتهي عقده في صيف 2021.ووفقا لما ذكرته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإن توتنهام […]

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