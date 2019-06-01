زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب إيران

2019/06/01 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضرب زلزال بقوة 4.2 رخيتر مدينة كتوند في شمال محافظة خوزستان جنوب غرب ايران صباح اليوم السبت.وذكر مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران ان هذا الزلزال وقع عند الساعة التاسعة واربع دقائق صباح اليوم وكان على عمق 16 كيلومترات من سطح الارض.ولم ترد انباء عن الخسائر الاحتمالية جراء الزلزال.انتهى/25

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