هندوراس: محتجون يضرمون النار بالسفارة الأميركية

2019/06/01 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأميركية في مدينة تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس، في ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندوهيرنانديز.وذكرت وكالة رويترز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن “المحتجين اضرموا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط المدينة بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها […]

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