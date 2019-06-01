نصيف تشيد بموقف صالح خلال قمة مكة

2019/06/01 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أشادت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، بموقف رئيس الجمهورية برهم صالح في مؤتمر القمة العربية المنعقد في مكة ودعمه للقضية

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