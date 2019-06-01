تقدم مباغت للجيش السوري بحماة يربك حسابات المعتدين

2019/06/01 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط الجيش السوري العشرات من هجمات الفصائل المسلحة ومحاولات التسلل منذ انطلاق حملته العسكرية في الشمال واستمر بتوجيه ضربات في عمق نقاطها الرئيسية وخاصة بعد

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