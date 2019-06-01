اسعار صرف الدولار بمقابل الدينار العراقي

2019/06/01 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعار الصرف ليوم السبت 27 رمضان الموافق ل30/5/2019بغداد - في بورصة الكفاح

119,900

بغداد - في اغلب الصيرفات

شراء 119,250

بيع 120,250

السليمانية

119,975

الموصل

119,850

سامراء

120,200

اربيل

119,875

البصرة

120,000

النجف

119,900

ميسان

120,000

السماوة

120,000

الرطبة

120,100

الليرة التركية

5,84

التومان الايراني

1390

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