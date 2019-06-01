2019/06/01 | 11:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسعار الصرف ليوم السبت 27 رمضان الموافق ل30/5/2019بغداد - في بورصة الكفاح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار بمقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
119,900
بغداد - في اغلب الصيرفات
شراء 119,250
بيع 120,250
السليمانية
119,975
الموصل
119,850
سامراء
120,200
اربيل
119,875
البصرة
120,000
النجف
119,900
ميسان
120,000
السماوة
120,000
الرطبة
120,100
الليرة التركية
5,84
التومان الايراني
1390
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار بمقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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