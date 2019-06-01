بدء اجتماع مرتقب للديمقراطي الكوردستاني

2019/06/01 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ اجتماع للقيادة السياسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة زعيم الحزب مسعود بارزاني.

وابلغ مصددر مطلع شفق نيوز بأن الاجتماع سيبحث مسألة المباحثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، اضافة الى تشكيل حكومة كوردستان المقبلة.

واشار المصدر الى ان اجتماع الديمقراطي الكوردستاني سيتناول أيضا موضوع القسم الذي سيؤديه نيجيرفان بارزاني، الذي انتخب مؤخراً رئيساً لاقليم كوردستان.

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