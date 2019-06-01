نائبة تؤكد حق المتقاعدين برفع دعوى قضائية ضد هيئتهم لعدم صرف رواتب شهر أيار

2019/06/01 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة عن تحالف سائرون شيماء علي حسين التميمي، اليوم السبت، إن للمتقاعدين الحق برفع دعوى قضائية ضد هيئة التقاعد لعدم صرف رواتب شهر أيار الماضي.وقالت التميمي في بيان ان “المتقاعدين لهم الحق في رفع دعوى قضائية ضد هيئة التقاعد بسبب تغييب راتب شهر ايار عنهم وتسليمهم راتب شهر نيسان فقط بعد قرار الحكومة […]

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