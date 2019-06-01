على خلفية معارضة “بيان مكة”:دولة القانون يحذر من ردة فعل انتقامية من السعودية

2019/06/01 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود انه من غير المستبعد ان تقوم السعودية باعمال انتقامية في العراق على خلفية رفضه “بيان مكة”، فيما اتهمها بادارة الارهاب في المنطقة.

وقال الصيهود، في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم السبت، انه “غير مستبعد ان تقوم السعودية بموقف او اعمال انتقامية في العراق، بعد رفضه بيان مكة”، مؤكدا ان “الارهاب في العراق وسوريا والمنطقة الذي تقوده السعودية لم ينتهي” حسب تعبيره”.

وبين الصيهود ان “السعودية الان بأسوأ حالتها وعلى جميع الجبهات ، منوها الى ان المؤتمرات التي عقدت، يراد منها توفير الحماية للسعودية، وعلى حكامها ان يعودوا لرشدهم وان يتخلوا عن سياسة دعم الارهاب”.

وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون ان “موقف العراق موقف ثابت وقوي ورافض للسياسة الداعمة للإرهاب وهو بوضع قوي بعد الانتصار على الارهاب، ولا يخشى أية افعال انتقامية، وقادر على ردها ومنعها”.

KKK

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