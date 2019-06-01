2019/06/01 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار الدولية

السبت 1 يونيو 2019 | 12:04 مساءً | عدد القراءات : 11

متابعة/...أعلن مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران، السبت، وقوع زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس رخيتر، جنوب غرب البلاد.

وذكر المركز، أن "زلزالاً بقوة 4.2 رخيتر ضرب مدينة كتوند في شمال محافظة خوزستان جنوب غرب ايران صباح اليوم السبت".

وأضاف، ان "هذا الزلزال وقع عند الساعة التاسعة واربع دقائق صباح اليوم وكان على عمق 16 كيلومترات من سطح الارض"، مؤكداً "عدم ورود انباء عن الخسائر الاحتمالية جراء الزلزال".انتهى1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب جنوب غرب إيران) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب جنوب غرب إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).