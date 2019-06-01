كردستان تكشف توقعاتها لموسم العيد: هذا عدد من نرجح قدومهم من وسط وجنوب العراق

2019/06/01 | 12:09

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بغداد اليوم - اربيل

أعلن المتحدث باسم هيأة السياحة في اقليم كردستان نادر روستي، السبت 31 ايار 2019 ، إكتمال التنسيق م...





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