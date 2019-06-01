الجيش الأميركي يعتزم نشر وحدة عسكرية جديدة في العراق الخريف المقبل

2019/06/01 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلن مسؤولو الخدمة في الجيش الامريكي، السبت، أن وحدتين من الجيش ومقر قيادة الفيلق في تكساس سيتم نشرها في الخريف المقبل احدها في العراق لدعم العمليات والثانية في افغانستان.وذكرت صحيفة “ستار أن سترايب” الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن “وحدة مقر قيادة الفيلق الثالث في فورد هود بولاية […]

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