أطباء: الاستهلاك المنتظم للقهوة يؤدي إلى الإدمان

2019/06/01 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد عدد من أطباء علاج الإدمان، إن الاستهلاك المنتظم للقهوة يمكن أن يؤدي إلى الإدمان.‏ وقال كبير الأطباء النفسيين وعلاج الإدمان في قسم الصحة في موسكو يفغيني بريون: “يمكن أن ‏يؤدي تناول القهوة بانتظام إلى الإدمان، وإذا توقف الإنسان عن تناولها فجأة قد تحدث له ‏أعراض الانسحابية” (هي مجموعة من الأعراض التي

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