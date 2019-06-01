النهج الوطني: الاقليم يصدر 600 الف برميل نفط يوميا والحكومة تتجاهل

2019/06/01 | 12:14

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بغداد:سومر نيوز

استغربت كتلة النهج الوطني، المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم السبت، من تجاهل الحكومة الاتحادية ...

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