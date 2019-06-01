محتجون يضرمون النار بالسفارة الأمريكية في هندوراس

2019/06/01 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأميركية في مدينة تيجوسيجالبا عاصمة ‏هندوراس، في ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندوهيرنانديز.‏ وذكرت وكالة “رويترز”، ان “المحتجين اضرموا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في ‏وسط المدينة بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها حسبما قال شهود ومسؤولو ‏الإطفاء”.‏

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