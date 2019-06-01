مقتل 3 مدنيين بهجوم مسلح شمال شرقي ديالى

2019/06/01 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بمقتل 3 مدنيين بهجوم مسلح شمال شرقي المحافظة.

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