بالصور.. حريق كبير داخل مخازن للادوات الاحتياطية في ديالى

2019/06/01 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل،/موازين نيوز/، السبت، باندلاع حريق كبير داخل مخازن للادوات الاحتياطية في ديالى.

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