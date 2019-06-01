2019/06/01 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الامني هشام الهاشمي، السبت، عن إحباط القوات الامنية لمخطط يعتزم تنظيم داعش الإرهابي تنفيذه عبر شن هجمات تفوق تفجيرات كركوك، خلال ايام عيد الفطر المبارك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط مخطط داعشي لتنفيذ عمليات إرهابية تفوق تفجيرات كركوك خلال العيد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط مخطط داعشي لتنفيذ عمليات إرهابية تفوق تفجيرات كركوك خلال العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).