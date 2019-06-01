دراسة: تناول التفاح في الصيف يساعد مرضى السكر

2019/06/01 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة طبية حديثة ، أن الفاكهة تتنوع بشكل كبير في فصل الصيف، لكن التفاح يعتبر أفضل وجبة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على خفض مستوى السكر في الدم.وذكرت الدراسة، انه ” ينصح بتناول الفاكهة وجبة خفيفة صحية، رغم أنها تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن كمية السكر في معظم الفواكه لا […]

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