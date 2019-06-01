2019/06/01 | 12:24

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الجبهة الشعبية : نرفض كل أشكال التآمر والتواطؤ على القضية الفلسطينية

السبت

01

حزيران

2019 :

12:15 pm

23

عدَّ المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحياء يوم القدس

العالمي إنطلاقة للخطوات العملية الرافضة لصفقة القرن وورشات ومؤتمرات

القمم المشبوهة والمناهِضة لكل أشكال التآمر والتواطؤ على القضية

الفلسطينية ، وشدد المكتب في بيان على ضرورة مواجهة ما تتعرض له مدينة

القدس من سياسات التهويد والقضم ومحاولات نزع هويتها العربية ورمزيتها

ومكانتها الوطنية والدينية.

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