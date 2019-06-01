2019/06/01 | 12:24

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اسعار صرف الدولار والنفط والذهب ليوم السبت في الاسواق المحلية

اسعار صرف الدولار ليوم السبت في الاسواق المحلية

- بغداد بورصة الكفاح119,900...بغداد - في اغلب الصيرفات شراء 119,250بيع 120,250--------------دهوك119,950---------الموصل120,000--------السليمانية120,025--------سامراء

120,200--------اربيل 119,950---------البصرة 120,000----------النجف119,950---------ميسان120,050----------السماوة120,000----------الرطبة120,100-----------ديالى120,050---------------الليرة التركية 5,84--------التومان الايراني 1390---------------

سعر نفط خام برنت يبلغ 69 دولاراً و57 سنتاً للبرميل

سعر الذهب العراقي يبلغ 206 آلاف دينار للمثقال الواحد

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