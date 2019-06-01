بعد دعوة المرجعية الدينية .. شرطة كربلاء تمنع الالعاب التي تحرض على العنف واعتقال مطلقي العيارات النارية

2019/06/01 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، المواصلة بالإجراءات الخاصة بمنع تداول الالعاب والمفرقعات التي تحرض على العنف والتأكيد على اعتقال مطلقي العيارات النارية، جاء ذلك بعد دعوة المرجعية الدينية امس خلال خطبة صلاة الجمعة التي شددت على ضرورة منع ألعاب العنف وإطلاق العيارات النارية في أيام عيد الفطر.وقالت الشرطة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "خطبة المرجعية الدينية يوم امس الجمعة والتي دعت الى منع العاب العنف وإطلاق العيارات النارية في العيد، هي دعوة للحفاظ على الامن المجتمعي ولحماية أرواح المواطنين ونحن نثمن مواقف مرجعيتنا الرشيدة التي تأتي وبشكل مستمر لمساندة عمل القوات الامنية لفرض هيبة القانون".

واضاف البيان، ان "قسم العلاقات والاعلام والشرطة المجتمعية وباقي أقسام قيادة شرطة المحافظة تستمر وخاصة في المناسبات والأعياد على منع تداول الالعاب التي تحرض على العنف".

ولفت البيان، ان "جولات مشتركة قامت بها مفاصل قيادة الشرطة شملت عددا من الأسواق لتوجيه اصحاب المحال بعدم اقتناء اي لعبة تؤثر على الأطفال وتعرضهم للأصابات كما حصلت في السنوات السابقة".

واشار البيان، انه "تم توجيه مفاصل أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية بمنع اطلاق العيارات النارية واعتقال المخالفين على الفور لأنزال أشد العقوبات بحقهم وفقا للقانون".

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