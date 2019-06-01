2019/06/01 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يحضر فيه عبد الفتاح البرهان، رئيس «المجلس العسكري الانتقالي» السوداني، القمة العربية في السعودية، ويقرّ فيه بوعده الشعب بتسليم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان: ماذا يعدّ «المجلس العسكري» لضرب الاعتصام؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان: ماذا يعدّ «المجلس العسكري» لضرب الاعتصام؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).