2019/06/01 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / خبير امني : احباط مخططا لـ داعش خلال ايام عيد الفطر

واع / بغداد / ز .أ

احبطت القوات الامنية ، السبت، مخططا لـ داعش خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وذكر تصريح لـ الخبير الامني هشام الهاشمي نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "تنظيم داعش كان في الواقع يعد العدة لعمل أكبر من تفجيرات كركوك وبالذات خلال أيام عيد الفطر، لكن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من إحباط هذا المخطط".

واضاف ان "طيران التحالف الدولي وبمشاركة الأجهزة الأمنية العراقية قام خلال الفترة الماضية بسلسلة من الاقتحامات ضد أهداف لتنظيم داعش مرسومة مسبقا لاستهداف واعتقال بعض عناصر التنظيم في قاطع عمليات نينوى"، مشيرا الى أن "هذه الشبكة مسؤولة عن عمليات الحرق التي تعرضت لها حقول الحنطة والشعير في نينوى".

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