2019/06/01 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق داخل مخزن للادوات الاحتياطية في منطقة جسر ديالى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق داخل مخزن للادوات الاحتياطية في منطقة جسر ديالى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل مخزن للادوات الاحتياطية في منطقة جسر ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل مخزن للادوات الاحتياطية في منطقة جسر ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).