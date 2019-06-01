2019/06/01 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، العثور على جثث مغدورين غرب محافظة الانبار.‏ وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “قوة تابعة الى مقر لواء حرس ‏الحدود الخامس عثرت على تسعة رفات محترقة للشهداء المغدورين في منطقة مطار ملاشه من ‏الذين كانوا يرومون الحصول على الكمأ”.‏ وأضافت أنه “تم تسليمهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثث مغدورين كانوا يرومون جمع الكمأ في الانبار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثث مغدورين كانوا يرومون جمع الكمأ في الانبار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثث مغدورين كانوا يرومون جمع الكمأ في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).