بالصور.. الدفاع المدني تكافح حريقاً اتى على مخازن للأدوات الاحتياطية جنوب شرقي بغداد

2019/06/01 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت وزارة الداخلية، السبت، إندلاع حريق داخل مخازن للادوات الاحتياطية المخصصة للسيارات جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني بقيادة مديرها العام، تكافح الان حريقا نشب داخل مخازن للادوات الاحتياطية المخصصة للسيارات وومخازن للتكتك في منطقة جسر ديالى قرب الشركة العامة للسيارات".انتهى

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