2019/06/01 | 13:09

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نائبة تتهم الحشد الشعبي بمنع تغيير رئيس جامعة كركوك

بغداد - كلمة

اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، يوم

السبت، الحشد الشعبي بالتدخل لمنع تغيير رئيس جامعة كركوك.

وقالت محمود، في بيان لها إن "تدخل الحشد الشعبي في تنفيذ قرارٍ

لوزير التعليم العالي قصي السهيل بتغيير رئيس جامعة كركوك".

وأضافت أن "هذا التدخل مخالفة صريحة لأحكام المادة 9 من الدستور

التي تمنع تدخل القوات المسلحة في الأمور السياسية خاصة الحكومية

والمدنية".

ودعت رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء إلى "التدخل السريع في هذا

الأمر ومنع أي تدخل في القرارات الحكومية والإدارية".

وأوضحت "الجميع يعلم أن الحشد الشعبي جزء من الجيش العراقي وفق

القانون الذي صدر من قبل مجلس النواب في الدورة السابقة، لذلك فإن

تدخله في منع تنفيذ قرار وزاري يعد جريمة صريحة".

وقالت إن "الحشد أنشئ في ظروف استثنائية لمواجهة خطر داعش وبانتهاء

هذا الظرف تنتهي الحاجة لهذه القوة ويجب العودة إلى الظرف العادي،

ناهيك أن المادة (9) من الدستور اشترطت أن يتكون الجيش العراقي من

مكونات الشعب بما يراعي توازنها أي أن يكون لكل مكون نسبة من الجيش

تساوي نسبتها من الشعب والمعلوم ان 90 بالمئة من منتسبي الحشد من

مكون معين وذلك يخل بالتوازن المطلوب في المحافظة".

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