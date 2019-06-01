نائب عن البناء: حسم وزارتي الداخلية والدفاع بات ملحا اكثر من أي وقت

2019/06/01 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف البناء فاضل عبد شنين, السبت, أن حسم وزارتي الدفاع والداخلية بات ملحا اكثرمن أي وقت خاصة وان ظروف المنطقة باتت شبه مهددة لامننا الداخلي, مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعرض ما يملك من اسماء مرشحة باسرع وقت على البرلمان وعدم انتظار اشارة من الكتل السياسية.وقال عبد شنين في […]

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