2019/06/01 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، عن معلومات تفيد باستبدال عدد من الموظفين في مكتب مفوضية الانتخابات بالمحافظة خارج الضوابط.

وقال البديري، إن مفوضية الانتخابات تعتبر من المؤسسات المهمة والتي تستوجب الحفاظ على استقلاليتها وشفافية عملها بعيداً عن المزاجيات، مشيرا الى ان هناك شكاوى وصلت بمعلومات مؤكدة، عن وجود عمليات استبدال لعدد من الموظفين القدامى العاملين في مفوضية انتخابات الديوانية بآخرين جدد لا خبرة لديهم، دون وجود أية ضوابط أو أسباب لهذا الإجراء البعيد كل البعد عن المهنية والشفافية، وهو ما يخالف توصيات المفوضية.

واعتبر البديري، أن هكذا إجراءات تثير المخاوف والشكوك حول النوايا منها ومدى تأثيرها على استقلالية ونزاهة العمل في المفوضية بالمحافظة.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البديري: معلومات تفيد باستبدال عدد من موظفي المفوضية بالديوانية خارج الضوابط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البديري: معلومات تفيد باستبدال عدد من موظفي المفوضية بالديوانية خارج الضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).