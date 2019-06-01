القبض على مجموعة مسلحة تتكون من 4 افراد في ديالى احدهم محكوم بالاعدام

2019/06/01 | 13:10

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، 01 حزيران، 2019، القاء القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 4 عناصر بينهم محكوم بالاعدام.





وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والتحرك السريع نحو الأهداف المشخصة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع مكافحة إرهاب ديالى من القاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من 4 عناصر ينتمون لما يسمى بـ(ولاية ديالى)".

واشاارت الى ان من بين المقبوض عليهم "أحد المحكومين بالإعدام غيابيا وذلك لقيامه بعدة أعمال إرهابية توزعت بين القتل والتهجير والاختطاف والتسليب ومقاتلة قواتنا الأمنية".

وأشارت الى انهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، السبت، 01 حزيران، 2019، بمقتل 3 مدنيين بهجوم مسلح شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة مدنيين قتلوا في هجوم شنه مجهولون قرب قرية ابو خنازير في اطراف ناحية ابي صيدا (25 ك

بغداد اليوم - بغداد

اشادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، السبت 1 حزيران 2019، بعمل مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم العراق وسوريا وايران وروسيا فيما اشارت الى ان المركز تلقى طلبات دول بالانضمام إليه.

وكشف مدير الاستخبار

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة (31 أيار 2019)، اخماد حرائق اندلعت في حقول زراعية بمحافظة صلاح الدين، قبل وصولها إلى آبار عجيل النفطية.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه "بإشراف وتوجيه العميد الحقوقي لطيف جاسم حمود

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